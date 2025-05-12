SOLOTÜRK Malatya semalarında nefes kesti

Gösteriyi Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2'inci Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tüm General Erman Kiraz, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer ile birlikte bazı kurum müdürleri ve yaklaşık 20 bin vatandaş ilgi ile takip etti.