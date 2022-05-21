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  4. Türkiye'nin gözbebeği SOLOTÜRK'ten büyük başarı

SOLOTÜRK'ten büyük başarı

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği SOLOTÜRK, yine izleyenlerini büyüledi.

SOLOTÜRK'ten büyük başarı - Resim: 1

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, çok sayıda farklı manevrayı 11 yıldır başarıyla icra ediyor.

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SOLOTÜRK'ten büyük başarı - Resim: 2

SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert ile Binbaşı Murat Bakıcı, uzun süren çalışmalar sonrasında "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 ile gerçekleştirmeyi başardı.

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SOLOTÜRK'ten büyük başarı - Resim: 3

SOLOTÜRK, yeni hareketi 2022 gösteri paketine ekledi.

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SOLOTÜRK'ten büyük başarı - Resim: 4

Pilot Binbaşı Emre Mert, SOLOTÜRK'ün bulunduğu Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Uçakların arka kısmındaki "nozzle" sisteminin diğer uçaklarda hareketli, F-16'da ise sabit olduğunu belirten Mert, bu sisteme sahip uçakların "Kobra Hareketi" olarak bilinen manevrayı yapabildiğini anlattı.

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