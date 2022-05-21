SOLOTÜRK'ten büyük başarı

SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert ile Binbaşı Murat Bakıcı, uzun süren çalışmalar sonrasında "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 ile gerçekleştirmeyi başardı.