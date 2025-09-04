SoloTürk'ten Sivas semalarında nefes kesen gösteri
Sivas Kongresi'nin 106'ncı yılı kutlamaları kapsamında SoloTürk’ün kentte düzenlediği gösteri uçuşu nefes kesti.
4 Eylül 1919'da toplanan ve Cumhuriyet’e kadar uzanan yolda önemli kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sivas'ta SoloTürk tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.
Osman Seçilmiş Mesire Alanı üzerinde gerçekleştirilen gösteriyi izlemek üzere binlerce kişi bölgeye akın etti.
Her yaştan vatandaşın ilgiyle takip ettiği gösteride SoloTürk, izleyenlerin nefesini kesti.
Gösteriyi izlemeye gelenler yarım saat boyunca büyük heyecan yaşarken, o anları cep telefonu kameralarıyla kayda almayı da ihmal etmedi. (DHA)
