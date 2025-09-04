  1. Anasayfa
SoloTürk'ten Sivas semalarında nefes kesen gösteri

Sivas Kongresi'nin 106'ncı yılı kutlamaları kapsamında SoloTürk’ün kentte düzenlediği gösteri uçuşu nefes kesti.

Kaynak: DHA
SoloTürk'ten Sivas semalarında nefes kesen gösteri - Resim: 1

4 Eylül 1919'da toplanan ve Cumhuriyet’e kadar uzanan yolda önemli kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sivas'ta SoloTürk tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. 

SoloTürk'ten Sivas semalarında nefes kesen gösteri - Resim: 2

Osman Seçilmiş Mesire Alanı üzerinde gerçekleştirilen gösteriyi izlemek üzere binlerce kişi bölgeye akın etti. 

SoloTürk'ten Sivas semalarında nefes kesen gösteri - Resim: 3

Her yaştan vatandaşın ilgiyle takip ettiği gösteride SoloTürk, izleyenlerin nefesini kesti. 

SoloTürk'ten Sivas semalarında nefes kesen gösteri - Resim: 4

Gösteriyi izlemeye gelenler yarım saat boyunca büyük heyecan yaşarken, o anları cep telefonu kameralarıyla kayda almayı da ihmal etmedi. (DHA)

