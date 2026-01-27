Soluksuz yükselen altın fiyatları için tahminler sil baştan! Dev bankalar hedef yükseltti

ABD'nin İran'a askeri müdahale hazırlığı, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve jeopolitik söylemleri altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı. Ons altın 5 bin 111 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki ralli soluksuz devam ederken bankalar da tahminlerini yukarı yönlü olarak revize etmeye başladı.