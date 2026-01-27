Soluksuz yükselen altın fiyatları için tahminler sil baştan! Dev bankalar hedef yükseltti
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, küresel finans devleri tahminlerini yukarı yönlü olarak güncellemeye başladı.
ABD'nin İran'a askeri müdahale hazırlığı, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve jeopolitik söylemleri altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı. Ons altın 5 bin 111 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki ralli soluksuz devam ederken bankalar da tahminlerini yukarı yönlü olarak revize etmeye başladı.
MORGAN STANLEY
Morgan Stanley, yılın ikinci yarısı için ons altın tahminini 5 bin 700 dolar olarak açıkladı. Bankaya göre, borsa yatırım fonları (ETF) ve merkez bankalarının altın talebi fiyatları yukarı itmeye devam edecek.
SOCIETE GENERALE
Fransa merkezli Societe Generale bankası, daha önce 5 bin dolar olan yıl sonu beklentisini 6 bin dolara yükselttiğini duyurdu. Artan enflasyon riskleri, ticaret savaşları ve Japon yenindeki istikrarsızlığın yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirdiği belirtildi.
ALTIN VE GÜMÜŞTE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ
Geçen yıl rekor üstüne rekor kıran ons altın, 2026 yılında da yükselişine devam ediyor. Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 18'lik yükseliş kaydetti. Ons gümüş ise daha sert yükseldi. Gümüş yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 57'nin üzerinde getiri sağladı.