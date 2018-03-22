Somali'de bombalı saldırı: 14 ölü, 20 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Wehliye Otel yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.