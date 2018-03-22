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  3. 22 Mart 2018 21:47

Somali'de bombalı saldırı: 14 ölü, 20 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişı'da bir otelin yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 14 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Somali'de bombalı saldırı: 14 ölü, 20 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu'da bir otelin yakınlarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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Somali'de bombalı saldırı: 14 ölü, 20 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Wehliye Otel yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

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Somali'de bombalı saldırı: 14 ölü, 20 yaralı

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Somali'de bombalı saldırı: 14 ölü, 20 yaralı

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