Sömestir tatilinin son günü binlerce kişi aynı yere akın etti
Yarıyıl tatilini geçirmek için Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih eden ziyaretçiler yoğunluğa neden oldu.
Kaynak: AA
Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, sömestirde de tercih edilen tatil lokasyonları arasında yer alıyor.
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Bölgede etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı parka gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, kartpostallık görüntüler eşliğinde hatıra fotoğrafı çekiliyor.
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Çocuklarıyla parka gelen aileler, yamaçlardan kızak ve şambrelle kayarak keyifli vakit geçiriyor.
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Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı da ziyaretçilerin akınına uğradı.
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