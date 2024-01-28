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Sömestir tatilinin son günü binlerce kişi aynı yere akın etti

Yarıyıl tatilini geçirmek için Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih eden ziyaretçiler yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: AA
Sömestir tatilinin son günü binlerce kişi aynı yere akın etti - Resim: 1

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, sömestirde de tercih edilen tatil lokasyonları arasında yer alıyor.

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Sömestir tatilinin son günü binlerce kişi aynı yere akın etti - Resim: 2

Bölgede etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı parka gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, kartpostallık görüntüler eşliğinde hatıra fotoğrafı çekiliyor.

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Sömestir tatilinin son günü binlerce kişi aynı yere akın etti - Resim: 3

Çocuklarıyla parka gelen aileler, yamaçlardan kızak ve şambrelle kayarak keyifli vakit geçiriyor.

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Sömestir tatilinin son günü binlerce kişi aynı yere akın etti - Resim: 4

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı da ziyaretçilerin akınına uğradı.

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