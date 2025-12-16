Son 1 haftada 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu

Kuşadası'nda nesli tehlike altındaki bir 'juvenil chelonia mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası ile iki 'caretta caretta' cinsi iribaş deniz kaplumbağası bir hafta içinde farklı zamanlarda ölü bulundu. Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi'ne beslenme amacıyla gelen kaplumbağaların üzerinde Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü tarafından yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı.