Son 35 yılın rekoru! 1987'den sonra 2022 kışı da tarihe geçti!

Türkiye'de uzun yıllar mart ayı ortalama sıcaklığı 7,8 derece olarak kaydedilirken, bu sene 4,1 derece oldu. Martta en düşük sıcaklık -21,5 derece ile Ağrı'da, en yüksek sıcaklık ise 27,6 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.

2022 mart ayı, 1987'den sonra yaşanan en soğuk mart ayı olarak kayıtlara geçti.