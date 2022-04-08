Son 35 yılın rekoru! 1987'den sonra 2022 kışı da tarihe geçti!
Türkiye'de son 35 yılın en soğuk Mart ayı yaşandı. 2022 Mart'ı, meşhur 1987 Mart ayından sonra yaşanan en soğuk mart ayı olarak kayıtlara geçti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de bu yılın mart ayının, 1987'den sonra yaşanan en soğuk mart ayı olduğu bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, 2022 yılı mart ayında ortalama sıcaklıklar Kale/Demre, Akçakoca, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ardahan ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyretti.
Türkiye'de uzun yıllar mart ayı ortalama sıcaklığı 7,8 derece olarak kaydedilirken, bu sene 4,1 derece oldu. Martta en düşük sıcaklık -21,5 derece ile Ağrı'da, en yüksek sıcaklık ise 27,6 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.
2022 mart ayı, 1987'den sonra yaşanan en soğuk mart ayı olarak kayıtlara geçti.
BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR
Marmara Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin altında yaşandı. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,5 derece iken, 2022 mart ayı 5,3 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık -8,3 derece ile Bilecik'te, en yüksek sıcaklık ise 24,9 derece ile Sakarya'da ölçüldü.