Son 90 yılın en kurak yılı: Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu

SON 90 YILIN EN KURAK YILI

Edirne'de nehir debilerinde su seviyesi dip noktalarda ölçülürken, meteoroloji verilerine göre, 2020, son 90 yıl en kurak yılı olarak değerlendiriyor. Edirne'nin yağış ortalaması yıllık metrekareye 587 kilo olarak değerlendirilirken, bu yıl bugüne kadar sadece 386 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Meteoroloji verilerine göre, 1 hafta içinde kentte yağış beklenmiyor.