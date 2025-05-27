Son anket açıklandı: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oylarını yükseltti

GÜNDEMAR (Gündem Araştırma) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat araştırmamız “3–16 Mayıs 2025 tarihleri arasında Balıkesir’in 20 ilçesinde toplam 1533 kişi ile CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Görüşme) yöntemi ile yapıldı. Araştırmanın güven aralığı yüzde 95, hata payı ise artı eksi yüzde 2,47’dir” derken, “Balıkesir genelinde yaptığımız araştırma yerel seçimden genel seçime, Cumhurbaşkanı adaylarından ilçe belediye başkanlarına, Balıkesir’de ve ülkede öne çıkan gündeme dair önemli sonuçlar elde ettik” dedi. “Balıkesirli Balıkesir’de yaşamak istiyor mu? Balıkesirli Balıkesir’in en çok hangi ilçesinde yaşamak istiyor? Başlıklı araştırmayı da önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirten Prof. Bolat, “araştırma sonuçlarını gundemar.com sayfasından ulaşılabileceğini belirtirken, önümüzdeki haftalarda bu tür araştırmaları diğer şehirlerde ve ülke genelinde de periyodik aralıklarla yapacaklarını belirterek aşağıdaki sonuçları paylaştı: