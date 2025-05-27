Son anket açıklandı: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oylarını yükseltti
31 Mart 2024 seçimlerinden sonra ilk kez Balıkesir genelinde yapılan araştırma sonuçlarına göre “bu Pazar seçim olsa” Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın açık ara önde çıkarken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan hem İmamoğlu, hem Yavaş, hem de Özel karşısında kaybediyor.
GÜNDEMAR (Gündem Araştırma) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat araştırmamız “3–16 Mayıs 2025 tarihleri arasında Balıkesir’in 20 ilçesinde toplam 1533 kişi ile CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Görüşme) yöntemi ile yapıldı. Araştırmanın güven aralığı yüzde 95, hata payı ise artı eksi yüzde 2,47’dir” derken, “Balıkesir genelinde yaptığımız araştırma yerel seçimden genel seçime, Cumhurbaşkanı adaylarından ilçe belediye başkanlarına, Balıkesir’de ve ülkede öne çıkan gündeme dair önemli sonuçlar elde ettik” dedi. “Balıkesirli Balıkesir’de yaşamak istiyor mu? Balıkesirli Balıkesir’in en çok hangi ilçesinde yaşamak istiyor? Başlıklı araştırmayı da önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirten Prof. Bolat, “araştırma sonuçlarını gundemar.com sayfasından ulaşılabileceğini belirtirken, önümüzdeki haftalarda bu tür araştırmaları diğer şehirlerde ve ülke genelinde de periyodik aralıklarla yapacaklarını belirterek aşağıdaki sonuçları paylaştı:
AHMET AKIN AÇIK ARA ÖNDE
31 Mart seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını en yakın rakibi AK Parti adayı Yücel Yılmaz’a 10 puan fark atarak % 51,1 oy oranıyla kazanan CHP adayı Ahmet Akın “bugün seçim olsa” oy oranını % 58’in üzerine taşıyor. Araştırmaya göre “protesto oy, kararsızlar ve cevap vermeyenler” 31 Mart adaylarına göre dağıtıldığında Ahmet Akın %58,6 ile açık ara önde çıkarken en yakın rakibi Yücel Yılmaz (AK Parti) %32,8, Turhan Çömez (İYİ Parti) %4,6, Tanju Akçe (YRP) %1,7, Mutlu Aksoy (Zafer Partisi) %0,8, Mehmet Rauf Kocaman (DEM) ise %0,6 oranında oy alıyor.
HENÜZ HERHANGİ BİR DEĞİŞİM OLMADI
Siyasi olarak bu sonuçlar ortaya çıkarken “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin son bir yıl içindeki performansını nasıl buluyorsunuz” diye sorulduğunda araştırmaya katılanların %40’ı “herhangi bir değişim olmadığını”, %39’u ise olumlu bir gidişat olduğunu ifade ederken, %21’lik bir kesim de “belediyenin son bir yıldaki gidişatını olumsuz” bulduğunu beyan etmiştir.
Katılımcıların %43’ü bir yıllık çalışmaları değerlendirildiğinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı “başarılı”, %19’luk bir kesim ise “başarısız” bulduğunu belirtirken, katılımcıların %38 de “kararsız” olduğunu belirtmiştir.