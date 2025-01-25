Son anket açıklandı: Erdoğan artık Türkiye'nin 1 numarası değil, 2'nci sırada sürpriz var

Asal Araştırma düzenlediği anket çalışmasında katılımcılara, “Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusunu sordu. Araştırma 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında NUTS-2 bölgeleme sistemine göre toplam 26 ilde yaşayan kişilerle CATI (bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi ve 1800 ile gerçekleştirildi.Araştırma seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirildi.

İşte anketin sonuçları...