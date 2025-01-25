Son anket açıklandı: Erdoğan artık Türkiye'nin 1 numarası değil, 2'nci sırada sürpriz var
Asal Araştırma'nın 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği "Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir" anketinin sonuçları açıklandı... Ankete en çok ikinci sıradaki "gizemli" isim damgasını vurdu...
Asal Araştırma düzenlediği anket çalışmasında katılımcılara, “Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusunu sordu. Araştırma 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında NUTS-2 bölgeleme sistemine göre toplam 26 ilde yaşayan kişilerle CATI (bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi ve 1800 ile gerçekleştirildi.Araştırma seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirildi.
İşte anketin sonuçları...
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: %0,5
2 / 13
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: %1,7
3 / 13
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: %1,9
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