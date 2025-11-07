Son anket açıklandı: Erdoğan da AK Parti'de kaybediyor, kazanan olası yeni bir milliyetçi ittifak

GÜNDEMAR Araştırma’nın “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplarda ise CHP’nin yüzde 35,25 ile birinciliğini koruduğu, AK Parti’nin ise Eylül ayına göre biraz daha oy kaybederek yüzde 29,09’a kadar gerilediği görülüyor.