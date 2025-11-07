Son anket açıklandı: Erdoğan da AK Parti'de kaybediyor, kazanan olası yeni bir milliyetçi ittifak
GÜNDEMAR Araştırma tarafından 60 ilde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Genel seçim anketinde AK Parti'nin oylarının %30'un da altına indiği görülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel 3 rakibi Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel'in aday olması halinde her 3 isme karşı da seçimi kaybettiği görüldü. Öte yandan Türkiye Gündemi araştırmasına göre TBMM'deki komisyonun da terörsüz Türkiye sürecinde toplumu ikna edemediği görüldü.
GÜNDEMAR Araştırma’nın 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında 60 ilde 2250 kişiyle gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı.
GÜNDEMAR Araştırma’nın “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplarda ise CHP’nin yüzde 35,25 ile birinciliğini koruduğu, AK Parti’nin ise Eylül ayına göre biraz daha oy kaybederek yüzde 29,09’a kadar gerilediği görülüyor.
Araştırmada “Cumhurbaşkanlığı” için sorulan soruda da Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 15,94 farkla Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde olduğu görülüyor.
Benzer şekilde ayrı ayrı olarak sorulan soruların sonuçlarına göre de katılımcıların çoğunluğunun Erdoğan’ın karşısında aday olabilecek Mansur Yavaş’ı (yüzde 60,34) ve Özgür Özel’i (yüzde 53,40) desteklediği görülüyor.