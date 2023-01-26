Son ankette Erdoğan 10 rakibini ezip geçti.. Erdoğan'ı geçebilen sadece 2 aday adayı var
Saros Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladığı 2023 seçimleri öncesinde Saros Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Aralık ayında yapılan araştırmada katılımcılara “Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa oyunuzu hangi ittifaka/adaya verirsiniz?” ve "Seçimin ikinci tura kalması durumunda, sizin desteklediğiniz aday ikinci tura kalmaz ise oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" soruları yöneltildi.
Anket sonucuna göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark 0,3 puan olurken seçimin ikinci tura kalması durumunda sadece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebildi.
"Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa oyunuzu hangi ittifaka/adaya verirsiniz?" sorusuna verilen cevapların oranları şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,1
Millet İttifakı Adayı: Yüzde 40,8
HDP Adayı: Yüzde 12,5