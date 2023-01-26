Son ankette Erdoğan 10 rakibini ezip geçti.. Erdoğan'ı geçebilen sadece 2 aday adayı var

Aralık ayında yapılan araştırmada katılımcılara “Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa oyunuzu hangi ittifaka/adaya verirsiniz?” ve "Seçimin ikinci tura kalması durumunda, sizin desteklediğiniz aday ikinci tura kalmaz ise oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" soruları yöneltildi.