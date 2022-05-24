Son ankette İYİ Parti sürprizi! Millet İttifakı farkı iyice açtı
Alf Araştırma tarafından yapılan ankete göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35.6, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 43.3 oldu. Ankete İYİ Parti'nin oy oranı damgasını vurdu.
2023 seçimleri öncesi araştırma şirketleri anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son seçim anketi Alf Araştırma'dan geldi. 13-17 Mayıs tarihlerinde 51 ilde yapılan araştırmanın sonuçları Alf Araştırma tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
51 ilde 3 bin 550 kişiyle yapılan ankette, vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre, AK Parti yüzde 28,5 oy aldı. İkinci sırada ise yüzde 24,8 ile CHP geldi.
İYİ PARTİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ
Çalışmanın en dikkat çeken noktası ise İYİ Parti'nin oy oranlarındaki artış oldu. CHP ile arasındaki farkı 5 puana düşüren İYİ Parti yüzde 19 oy aldı. Anket sonuçlarına göre onları yüzde 8,1 ile HDP; yüzde 7,1 ile MHP; yüzde 2,3 ile DEVA Partisi takip etti.
İTTİFAKLARDA SON DURUM
Anket sonuçlarına göre; AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,6. CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı ise yüzde 43,3 oy alıyor. Muhalefetin oluşturduğu Altılı Masa'nın oy oranı ise, yüzde 50 olarak ölçüldü.