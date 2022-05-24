Son ankette İYİ Parti sürprizi! Millet İttifakı farkı iyice açtı

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmanın en dikkat çeken noktası ise İYİ Parti'nin oy oranlarındaki artış oldu. CHP ile arasındaki farkı 5 puana düşüren İYİ Parti yüzde 19 oy aldı. Anket sonuçlarına göre onları yüzde 8,1 ile HDP; yüzde 7,1 ile MHP; yüzde 2,3 ile DEVA Partisi takip etti.