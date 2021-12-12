Son ankette Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti!

ANKETE 1067 KİŞİ KATILDI

Aksoy Araştırma seçmenin nabzını tutmak için aralık ayında yaptığı ilk seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Yüzde 95 güven aralığında, yüzde 3 hata payı ile 1067 kişiyle görüşülerek yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.