Son ankette Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti!
Erken seçim tartışmaları gündemde yerini korurken anket şirketleri seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor. Son seçim anketi Aksoy Araştırma'dan geldi. Anket sonuçlarına göre yüzde 42,7 oy oranına ulaşan Millet İttifakı, 39,2 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.
Türkiye muhalefetin erken seçim çağrıları ve iktidar kanadının "Seçim zamanında yapılacak" yanıtı gölgesinde her gün yeni bir anket sonucuyla karşı karşıya. Olası bir seçime yönelik gerçekleştirilen son anket ise Aksoy Araştırma firmasından geldi.
1 / 9
ANKETE 1067 KİŞİ KATILDI
Aksoy Araştırma seçmenin nabzını tutmak için aralık ayında yaptığı ilk seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Yüzde 95 güven aralığında, yüzde 3 hata payı ile 1067 kişiyle görüşülerek yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
2 / 9
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy dağılımı şöyle hesaplandı:
Ak Parti : 30.8
3 / 9
CHP : 28.9
4 / 9