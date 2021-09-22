Son anketten Erdoğan'a bir kötü haber daha: İşte karşısındaki 4 muhtemel aday karşısındaki oy durumu
Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçilerine duyuran Europe Elects, Yöneylem Araştırma’nın Ağustos ayında yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı.
Yöneylem Araştırma’nın Ağustos ayında yaptığı son anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybediyor.
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Erdoğan'a ankette en büyük farkı yüzde 21,4 ile Mansur Yavaş atıyor. Erdoğan'a karşı aday olmaları halinde İmamoğlu yüzde 12,4, Meral Akşener yüzde 10,2, Kılıçdaroğlu ise yüzde 5,2 fark atıyor.
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Erdoğan ve Mansur Yavaş adaylığında sonuç şöyle:
Erdoğan: Yüzde 39,3
Mansur Yavaş: Yüzde 60,7
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Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu adaylığında sonuç:
Erdoğan: Yüzde 43,8
İmamoğlu: Yüzde 56,2
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