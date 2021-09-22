Son anketten Erdoğan'a bir kötü haber daha: İşte karşısındaki 4 muhtemel aday karşısındaki oy durumu

Yöneylem Araştırma’nın Ağustos ayında yaptığı son anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybediyor.