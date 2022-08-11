Son araştırma açıklandı: İstanbul'un artık taşı toprağı ''fakirlik''

YÜZDE 70’İ TERCİH ETTİĞİ GIDALARI ALAMIYOR

Katılımcıların %61,7’si temmuz ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını belirtti. Katılımcıların %70,1’i bu ay içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdaları alamadığını ifade etti. Alt sosyoekonomik gruba ait katılımcılarda bu oranın %80,1 olduğu görüldü. Katılımcıların %62,1’i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti. Çocuklu ailelerde bu oran %66,1 iken gelir düzeyine göre bakıldığında 5.000 TL ve altı gelire sahip katılımcıların %86,3’ünün yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğü görüldü.