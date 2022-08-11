Son araştırma açıklandı: İstanbul'un artık taşı toprağı ''fakirlik''
İstanbul Planlama Ajansı, Temmuz ayı İstanbul Barometresi anket sonuçlarını yayınladı. Vatandaşların büyük kısmı ekonomik sorunlar yaşarken, sığınmacılar, kira artışları ve akaryakıt fiyatları en önemli sorunları arasında.
Ekonomi, konut satışları, akaryakıt fiyatları gibi vatandaşların temel sorunları hakkındaki düşüncelerin ortaya çıkarıldığı ankette İstanbulluların üç önemli sorununun mülteciler, ekonomi ve konut fiyatları olduğu belirlendi. İstanbul Planlama Ajansı, Temmuz ayı İstanbul Barometresi anket sonuçlarını yayınladı. Vatandaşların büyük kısmı ekonomik sorunlar yaşarken, sığınmacılar, kira artışları ve akaryakıt fiyatları en önemli sorunları arasında.
TEMEL SORUN KONUT SIKINTISI
İstanbulluların temmuz ayında evdeki gündemi ekonomik sorunlar, konut satış ve kiralama fiyatlarındaki artış oldu. Katılımcılara temmuz ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların %71,5’i
ekonomik sorunların, %5,8’i konut satış ve kiralama fiyatlarındaki artışın konuşulduğundan bahsetti. Bu konuları ailevi konular ve tatil planları takip etti
GÜNDEM AKARYAKIT
İstanbullulara göre temmuz ayında Türkiye’nin gündemi akaryakıt zamları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik oldu. Katılımcıların %20,7’si akaryakıt zamlarının, %14,6’sı döviz kurunda yaşanan hareketliliğin temmuz ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti. Katılımcılara göre Türkiye gündeminde üçüncü sırada %13,7 ile sağlık çalışanlarına şiddet vakaları ve bir doktorun öldürülmesi yer aldı
YÜZDE 70’İ TERCİH ETTİĞİ GIDALARI ALAMIYOR
Katılımcıların %61,7’si temmuz ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını belirtti. Katılımcıların %70,1’i bu ay içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdaları alamadığını ifade etti. Alt sosyoekonomik gruba ait katılımcılarda bu oranın %80,1 olduğu görüldü. Katılımcıların %62,1’i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti. Çocuklu ailelerde bu oran %66,1 iken gelir düzeyine göre bakıldığında 5.000 TL ve altı gelire sahip katılımcıların %86,3’ünün yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğü görüldü.