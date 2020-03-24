Son araştırma tabloyu ortaya koydu: Koronavirüs hükümetlere yaradı

Ülkeler arası farklılıklar Gallup International’ın araştırmasına göre, durum ülkeler arası farklı evrelerde olduğu için korku ve belirsizlik de ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Stoychev "Bazı ülkelerde krizin iki üç hafta daha önce başladığını bu nedenle şu anda farklı bir evrede olduklarını biliyoruz. İtalya çok ileri bir evrede ve bu nedenle İtalyanların şu anda verdiği tepki gayet anlaşılır. Buna karşılık örneğin Bosna Hersek'te çok daha erken bir evreyi yaşıyoruz" diyor.