Son araştırma tabloyu ortaya koydu: Koronavirüs hükümetlere yaradı
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Bu süreçte hükümetler bir takım önlemlerle salgının önüne geçmeye çalışıyor. Küresel salgına ilgili son yapılan araştırmada koronavirüsün hükûmetlere güveni artırdığı yönde etki yaptığı ortaya çıktı.
Peki, bu iki görüş arasında nasıl bir bağlantı var? Deutsche Welle’ye konuşşan Gallup International Başkanı Kancho Stoychev "Virüs bir gerçek ve insanların korkması normal" yorumunu yapıyor. Ancak virüslerin insanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olduğuna ve etrafımızın sürekli virüslerle çevrili olduğuna dikkat çeken Stoychev, bu nedenle verilen tepkinin bazı kişilere aşırı geldiğini belirtiyor.
Korku ve belirsizlik Kancho Stoychev’e göre yaşanan krizdeki en önemli nokta insanların virüsle duygusal anlamda nasıl başa çıktığı. "Özellikle son birkaç on yıldır yaşanan gelişmeler, modernleşme vs. nedeniyle hayatın daha güvenli hale geldiği, olayları önceden tahmin edebilme ve planlayabilme imkanımız olduğu hissine sahibiz" diyen Stoychev "Şu anda kimse bir, iki, üç veya dört ay içinde ne olacağını söyleyebilecek durumda değil" diye konuşuyor.
Ülkeler arası farklılıklar Gallup International’ın araştırmasına göre, durum ülkeler arası farklı evrelerde olduğu için korku ve belirsizlik de ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Stoychev "Bazı ülkelerde krizin iki üç hafta daha önce başladığını bu nedenle şu anda farklı bir evrede olduklarını biliyoruz. İtalya çok ileri bir evrede ve bu nedenle İtalyanların şu anda verdiği tepki gayet anlaşılır. Buna karşılık örneğin Bosna Hersek'te çok daha erken bir evreyi yaşıyoruz" diyor.