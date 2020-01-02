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  3. 02 Ocak 2020 14:03

Son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anketi sonuçları açıklandı

MAK Danışmanlık yaptığı, 'Siyasi tercihler, toplumsal gündem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi araştırması'nın sonuçlarını yayımladı.

Son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anketi sonuçları açıklandı

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Son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anketi sonuçları açıklandı

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Son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anketi sonuçları açıklandı

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Son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anketi sonuçları açıklandı

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