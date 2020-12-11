81 ilde yağmur duası okundu, gözyaşları sel oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası okutuldu. Ellerin semaya açıldığı duada bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından 81 ilde bugün kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.
Cuma namazında yurt genelinde yapılan yağmur duasında, İslam'ın su kullanımına verdiği öneme ve israfa dikkat çekildi.