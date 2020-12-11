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  3. 11 Aralık 2020 15:50

81 ilde yağmur duası okundu, gözyaşları sel oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası okutuldu. Ellerin semaya açıldığı duada bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

81 ilde yağmur duası okundu, gözyaşları sel oldu

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81 ilde yağmur duası okundu, gözyaşları sel oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından 81 ilde bugün kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

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81 ilde yağmur duası okundu, gözyaşları sel oldu

Cuma namazında yurt genelinde yapılan yağmur duasında, İslam'ın su kullanımına verdiği öneme ve israfa dikkat çekildi.

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81 ilde yağmur duası okundu, gözyaşları sel oldu

Gaziantep'te de camilerde cuma hutbesinde su israf etmemenin önemi anlatıldı. Hutbe arasında vatandaşlar yağmur yağması için dua etti.

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