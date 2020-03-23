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  3. 23 Mart 2020 18:06

2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF vize sınavı ertelendi mi? 28-29 Mart'ta yapılması planlanan ATA AÖF vize sınavının ertelenip ertelenmediği merak ediliyor.

2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Fakültemiz Ara (Vize) Sınavları ertelenmiştir." denildi.

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2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

2020 ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, gelişmeler doğrultusunda yeni vize tarihleri belirlenerek öğrencilere duyurulacak. Yeni vize tarihleri belirlendiğinde sınav merkezi değişikliği yapılabilecek. Hangi tarih aralığında sınav merkezi değişikliği yapılabileceği ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

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2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

KAYIT YAPAMAYANLAR DİKKAT! Vize sınavının ertelenmesi sebebiyle kayıt yaptıramayan öğrenciler 27 Mart 2020 tarihine kadar materyal ücretlerini ödeyerek ders kayıtlarını yapabilecekler.

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2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

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