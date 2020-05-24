Bayramın vazgeçilmezi! Kilosu 300 liradan satılıyor
Dünyada 17 milyonluk kayısı ağacı varlığının 8 milyonluk kısmının bulunduğu Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.
Dünyada 17 milyonluk kayısı ağacı varlığının 8 milyonluk kısmının bulunduğu Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.
'Dünyanın kayısı başkent' olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.
Malatya'da üretilen kuru kayısı dünyanın birçok ülkesine ihraç edilirken, kayısının her şeyi değerlendiriliyor.