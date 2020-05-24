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  3. 24 Mayıs 2020 16:56

Bayramın vazgeçilmezi! Kilosu 300 liradan satılıyor

Dünyada 17 milyonluk kayısı ağacı varlığının 8 milyonluk kısmının bulunduğu Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Bayramın vazgeçilmezi! Kilosu 300 liradan satılıyor

Dünyada 17 milyonluk kayısı ağacı varlığının 8 milyonluk kısmının bulunduğu Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.

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Bayramın vazgeçilmezi! Kilosu 300 liradan satılıyor

'Dünyanın kayısı başkent' olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.

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Bayramın vazgeçilmezi! Kilosu 300 liradan satılıyor

Malatya'da üretilen kuru kayısı dünyanın birçok ülkesine ihraç edilirken, kayısının her şeyi değerlendiriliyor.

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Bayramın vazgeçilmezi! Kilosu 300 liradan satılıyor

Kayısı çikolatası, kayısı lokumu, kayısı drajesi ve 30 çeşit kayısıdan yapılan şekerlemeler bayramda Malatyalıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

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