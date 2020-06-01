Hayvanat bahçesinde ''çöl sıcakları'' tedbirleri
Mayıs aynın ortaları itibariyle başlayan ve 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların ardından hayvanat bahçesi sakinlerini serinletmek için çeşitli yöntemler yapılıyor.
Mayıs aynın ortaları itibariyle başlayan ve 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların ardından hayvanat bahçesi sakinlerini serinletmek için çeşitli yöntemler yapılıyor.
Bu yöntemlerden biri olan buzlu meyve ve et kokteyli ise ayı, kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguarlar tarafından çok sevilerek tüketiliyor.