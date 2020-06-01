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  3. 01 Haziran 2020 09:25

Hayvanat bahçesinde ''çöl sıcakları'' tedbirleri

Mayıs aynın ortaları itibariyle başlayan ve 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların ardından hayvanat bahçesi sakinlerini serinletmek için çeşitli yöntemler yapılıyor.

Hayvanat bahçesinde ''çöl sıcakları'' tedbirleri

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Hayvanat bahçesinde ''çöl sıcakları'' tedbirleri

Mayıs aynın ortaları itibariyle başlayan ve 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların ardından hayvanat bahçesi sakinlerini serinletmek için çeşitli yöntemler yapılıyor.

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Hayvanat bahçesinde ''çöl sıcakları'' tedbirleri

Bu yöntemlerden biri olan buzlu meyve ve et kokteyli ise ayı, kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguarlar tarafından çok sevilerek tüketiliyor.

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Hayvanat bahçesinde ''çöl sıcakları'' tedbirleri

Filler ve zebralar da günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılarak serinletiliyor.

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