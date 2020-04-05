ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar
Koronavirüsün ABD'de en hızlı yayıldığı kent olan New York'ta ise, Brooklyn'deki bir hastaneden gelen fotoğraflar yalnızca ülkeyi değil dünyayı çalkaladı.
Coeona virüsün (Covid-19) ABD'de en hızlı yayıldığı kent olan New York'ta ise, Brooklyn'deki bir hastaneden gelen fotoğraflar yalnızca ülkeyi değil dünyayı çalkaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, olağan hale gelen günlük basın toplantısında bugüne kadar en karanlık tabloyu çizip "Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak" dedi.
Washington yönetiminin eyaletlere yardım odaklanacağını belirten Trump, New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıkladı. ABD lideri, askeri personel arasında doktorların ve hemşirelerin de olduğu bilgisini verdi.