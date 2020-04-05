  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Nisan 2020 15:45

ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar

Koronavirüsün ABD'de en hızlı yayıldığı kent olan New York'ta ise, Brooklyn'deki bir hastaneden gelen fotoğraflar yalnızca ülkeyi değil dünyayı çalkaladı.

ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar

Coeona virüsün (Covid-19) ABD'de en hızlı yayıldığı kent olan New York'ta ise, Brooklyn'deki bir hastaneden gelen fotoğraflar yalnızca ülkeyi değil dünyayı çalkaladı.

1/ 19
ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, olağan hale gelen günlük basın toplantısında bugüne kadar en karanlık tabloyu çizip "Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak" dedi.

2/ 19
ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar

Washington yönetiminin eyaletlere yardım odaklanacağını belirten Trump, New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıkladı. ABD lideri, askeri personel arasında doktorların ve hemşirelerin de olduğu bilgisini verdi.

3/ 19
ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar

ABD'de yalnızca üç günde vaka sayısı yaklaşık 100 bin arttı, can kayıpları ise 8 bin 500'ü geçmiş durumda. Son 24 saatte 1300'ü aşkın insan hayatını kaybetti.

4/ 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM