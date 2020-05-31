2 saatte 2 kez intihara kalkıştı! 500 lirayı görünce...
Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 saat arayla yüksek katlı binaların tepesine çıkarak intihara kalkışan genç adam, polis, itfaiye ve 112 ekiplerini alarma geçirdi.
Karabüklü olduğu öğrenilen Ogün Güllüoğlu bir arkadaşıyla birlikte geri dönüşüm maddelerini çöpten toplayarak geçimini sağlıyordu. Kısıtlama günlerinde çalışamadığını ve parasız kaldığını, bu yüzden bunalıma girdiğini öne süren Güllüoğlu ilk önce merkez Osmangazi ilçesinde bir binanın üst katına çıktı.
İntihara kalkışan Güllüoğlu polis tarafından ikna edilerek polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan ve kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesilen Güllüoğlu çok geçmeden yine ortaya çıktı.
Akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün hemen karşısındaki inşaat halindeki iş merkezinin 9. katına tırmanan Güllüoğlu için polis, itfaiye ve ambulans ekibi seferber oldu.