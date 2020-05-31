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  3. 31 Mayıs 2020 10:12

2 saatte 2 kez intihara kalkıştı! 500 lirayı görünce...

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 saat arayla yüksek katlı binaların tepesine çıkarak intihara kalkışan genç adam, polis, itfaiye ve 112 ekiplerini alarma geçirdi.

2 saatte 2 kez intihara kalkıştı! 500 lirayı görünce...

Karabüklü olduğu öğrenilen Ogün Güllüoğlu bir arkadaşıyla birlikte geri dönüşüm maddelerini çöpten toplayarak geçimini sağlıyordu. Kısıtlama günlerinde çalışamadığını ve parasız kaldığını, bu yüzden bunalıma girdiğini öne süren Güllüoğlu ilk önce merkez Osmangazi ilçesinde bir binanın üst katına çıktı.

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2 saatte 2 kez intihara kalkıştı! 500 lirayı görünce...

İntihara kalkışan Güllüoğlu polis tarafından ikna edilerek polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan ve kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesilen Güllüoğlu çok geçmeden yine ortaya çıktı.

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2 saatte 2 kez intihara kalkıştı! 500 lirayı görünce...

Akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün hemen karşısındaki inşaat halindeki iş merkezinin 9. katına tırmanan Güllüoğlu için polis, itfaiye ve ambulans ekibi seferber oldu.

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2 saatte 2 kez intihara kalkıştı! 500 lirayı görünce...

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarak tedbir aldı. Güllüoğlu ile konuşmak için müzakereci polisler de binaya gelerek 9. kata çıktı. Bu esnada yoldan geçen bir iş adamı maddi sıkıntı çektiğini öne süren Gülloğlu'na para vereceğini söyledi.

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