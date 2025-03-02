Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı

Saros Araştırma, şubat ayı için hazırladığı "Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. 05-19 Şubat arasında yapılan araştırma kapsamında 26 büyükşehir, 4 il, 146 ilçede toplam 9782 kişi ile CATI (Bilgisayar destekli telefon anketi) ve anket linki paylaşıldı. Araştırma 0,95 güvem sınırları içerisinde +/- 1,18 hata payı ile gerçekleştirildi.

İşte SAROS'un anketindeki soru ve yanıtlar...