Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı
SAROS Araştırma 5-19 Şubat tarihleri arasında 26 ilde yaptığı "erken seçim", "Cumhurbaşkanlığı seçimleri", "AK Parti'de Erdoğan sonrası yeni genel başkan kim olmalı", "CHP'nin Cumurbaşkanı adayı" anketlerinin sonuçlarını açıkladı.
Saros Araştırma, şubat ayı için hazırladığı "Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. 05-19 Şubat arasında yapılan araştırma kapsamında 26 büyükşehir, 4 il, 146 ilçede toplam 9782 kişi ile CATI (Bilgisayar destekli telefon anketi) ve anket linki paylaşıldı. Araştırma 0,95 güvem sınırları içerisinde +/- 1,18 hata payı ile gerçekleştirildi.
İşte SAROS'un anketindeki soru ve yanıtlar...
Türkiye'de 2028'den önce bir erken seçim yapılmalı mı?
Evet: Yüzde 69
Hayır: Yüzde 27,8
Fikrim yok: Yüzde 3,2
Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
CHP: Yüzde 31,3
AK Parti: Yüzde 30,3
DEM Parti: Yüzde 8,8
MHP: Yüzde 8,2
İYİ Parti: Yüzde 6,8
YRP: Yüzde 4,7
Zafer Partisi: Yüzde 3,9
Anahtar Parti: Yüzde 1,5
TİP: Yüzde 1,4
DEVA: Yüzde 0,9
Diğer: Yüzde 2,3
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?
Mansur Yavaş: Yüzde 41,3
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 25,6
Fikrim yok: Yüzde 21,3
Özgür Özel: Yüzde 6,7
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 5