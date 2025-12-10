Son geçim anketinde acı tablo: Halkın yüzde 78'i aynı şeyi söyledi!
Bulgu Araştırma'nın aralık ayında yaptığı ''Halkın Gündemi Araştırması''nın sonuçları yayımlandı. Ankete göre Türkiye'nin en büyük sorunu ''ekonomi'' oldu. Katılımcıların yüzde 78'i ise geçinemediğini ifade etti. Ankete katılanlara Terörsüz Türkiye süreci ve CHP'ye yönelik operasyonlar da soruldu. İşte sonuçlar...
Bulgu Araştırma’nın aralık ayı kapsamında hazırladığı “Halkın Gündemi Araştırması” yayımlandı.
Araştırma ışığında, aylık hane geliri 25 bin lira ve altında olan yurttaşların oranının yüzde 39 olduğu görüldü. Vatandaşların yüzde 22,2’sinin 25 bin ile 45 bin lira arası hane gelirine sahip olduğu anlaşıldı.
Yüzde 15’lik kesim 45 bin ile 75 bin lira arası hane gelirine sahipken, yurttaşların yüzde 7,2’si 75 bin ile 125 bin lira arası hane gelirine sahip olduğunu söyledi. Yalnızca yüzde 5,3’lük kesimin 125 bin lira ve üstünde hane gelirine sahip olduğu da görüldü.
YÜZDE 78’LİK DİLİM GEÇİNEMİYOR
Cumhuriyet'in aktardığı ankete göre, geçime yönelik sorulan soru kapsamında katılımcıların yüzde 43,9’u “Gelirini temel ihtiyaçlarına dahi zor yetirebildiğini” söyledi. 34,2’lik kesim ise “Gelirinin ancak temel ihtiyaçlara yettiğini, birikim yapamadığını” ifade etti.
Halkın yüzde 13,6’sı “Geliriyle geçinebildiğini, ufak birikimler yapabildiğini” belirtirken, yalnızca yüzde 6,8’lik kesim “Ekonomik olarak rahatta olduğunu, tasarruf ve yatırım yapabildiğini” anlattı. Yurttaşların yüzde 78’i ekonomik anlamda zorluk yaşadığını belirtmiş oldu.
EKONOMİ OY TERCİHİNİ ETKİLİYOR
Vatandaşların oy verme kararını etkileyen faktörlere yönelik sorulan soru, halkın asıl gündemine ayna tuttu. Katılımcıların yüzde 45,1’i, “Ekonomik durumun” oy verme kararını etkilediğini ifade etti. Yüzde 26,3’lük kesim “liderin” oy verme kararında etkili olduğu yönünde fikir belirtirken, katılımcıların yüzde 19,3’ü “yapılan hizmetlerin” etkili olduğunu söyledi.
Hizmetlerin ardından ise sırasıyla ideoloji, hukuksal durum, aday, parti programı, yönetim kadrosu, karşıt parti politikaları geldi.
SEÇMEN EKONOMİ POLİTİKASI İSTİYOR
Katılımcımların siyasi parti tercihlerini etkileyen faktörlerde ise yine ekonomi başı çekti. Katılımcıların yüzde 21,7’si “Partinin ekonomik çözüm ve politikaları”nın siyasi parti tercihinde etkili olduğunu söyledi. Yüzde 19,8’lik kesim “Adalete yaklaşımları” yanıtı verirken, katılımcıların yüzde 14,2’si parti liderinin önemli olduğu yönünde fikir verdi. Liderin ardından sırasıyla sosyal politikalar, ideoloji, dış politika, parti içi demokrasi yanıtları verildi.