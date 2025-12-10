Son geçim anketinde acı tablo: Halkın yüzde 78'i aynı şeyi söyledi!

Bulgu Araştırma’nın aralık ayı kapsamında hazırladığı “Halkın Gündemi Araştırması” yayımlandı.

Araştırma ışığında, aylık hane geliri 25 bin lira ve altında olan yurttaşların oranının yüzde 39 olduğu görüldü. Vatandaşların yüzde 22,2’sinin 25 bin ile 45 bin lira arası hane gelirine sahip olduğu anlaşıldı.

Yüzde 15’lik kesim 45 bin ile 75 bin lira arası hane gelirine sahipken, yurttaşların yüzde 7,2’si 75 bin ile 125 bin lira arası hane gelirine sahip olduğunu söyledi. Yalnızca yüzde 5,3’lük kesimin 125 bin lira ve üstünde hane gelirine sahip olduğu da görüldü.