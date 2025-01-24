Son ''geçim'' anketinden ''erken seçim'' çıktı
ASAL Araştırma dün açıkladığı 26 ildeki son "ekonomi" anketinin sonuçlarının ardından bugün de "erken seçim yapılmalı mı" anketinin sonuçlarını açıkladı.
ASAL Araştırma 26 ilde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Dün Türkiye ekonomisinin gidişatı, zamlı asgari ücret ve emekli maaş zamlarına dair anket sonuçlarını açıklayan ASAL bu sefer de erken seçim anketinin sonuçlarını açıkladı...
ASAL Araştırma, 10-14 Ocak 2025 tarihlerinde 26 ilde 1800 kişi ile yapılan araştırmada "Erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusunu yöneltti.
İşte ASAL'ın Ocak ayı anketlerinin sonuçları...
Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye Ekonomisi için ''iyiye'' mi yoksa ''kötüye'' mi gidiyor diyebilirsiniz?
İyiye gidiyor:%23.3
Kötüye gidiyor:%60.5
Cevap yok:%16.2
Sizce 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret yeterli mi?
Evet, yeterli :%18.2
Hayır, yetersiz:%64.7
Cevap yok:%17.1