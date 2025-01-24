Son ''geçim'' anketinden ''erken seçim'' çıktı

ASAL Araştırma 26 ilde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Dün Türkiye ekonomisinin gidişatı, zamlı asgari ücret ve emekli maaş zamlarına dair anket sonuçlarını açıklayan ASAL bu sefer de erken seçim anketinin sonuçlarını açıkladı...