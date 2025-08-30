Son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçini anketi açıklandı...
THEMİS Araştırma 21 Ağustos - 27 Ağustos tarihleri arasında 10 ilde gerçekleştirdfiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Themis seçmenlere hem "bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sordu hem de bu hafta olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz sorusu soruldu. İşte her detayıyla dikkat çeken o anket sonuçları...
Ankette katılımcılara sorulan "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlarda CHP hem kararsızlar dağıtılmadan önce hem de kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra Türkiye'nin birinci partisi olarak yer aldı.
Themis'in kamuoyu araştırmasında "Bu hafta bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisinin Cumhurbaşkanı olmasını istersiniz" sorusunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada yer aldı. Erdoğan'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.
Kamuoyu araştırmasında katılımcılara Kendinizi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile sizin görüşünüzü yansıtıyor sorusuna verilen yanıtlarda en yüksek oy oranını %32,2 oranla "Türkiye'de muhaliflere farklı iktidar yanlılarına farklı uygulanan ikili bir hukuk sistemi vardır" diyenler sağladı.