Son günlerin en kapsamlı seçim anketi: AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş var

İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Trabzon, Bursa, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Erzurum, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan ankete, 1876 kişi katıldı. Ankete göre AK Parti’nin oylarında 10 puanlık düşüş var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise kararsızların oranı çok yüksek.