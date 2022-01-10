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Son günlerin en kapsamlı seçim anketi: AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş var

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 2022 yılının ilk seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti'nin oylarında 10 puanlık düşüş var; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaderini ise kararsızlar belirleyecek.

Son günlerin en kapsamlı seçim anketi: AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş var - Resim: 1

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 28 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihleri arasında gündemdeki gelişmeler ve seçmen eğilimine dair ülke genelinde anket çalışması yaptı. 

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Son günlerin en kapsamlı seçim anketi: AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş var - Resim: 2

İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Trabzon, Bursa, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Erzurum, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan ankete, 1876 kişi katıldı. Ankete göre AK Parti’nin oylarında 10 puanlık düşüş var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise kararsızların oranı çok yüksek.

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Son günlerin en kapsamlı seçim anketi: AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş var - Resim: 3

Katılımcılara ilk olarak “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüze 65,6’sı “Ekonomik Kriz/İşsizlik”, yüzde 12,5’i “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 9,9’u “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 5,6’sı “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüze 5,3’ü “Kürt Sorunu” yanıtı verdi

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Son günlerin en kapsamlı seçim anketi: AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş var - Resim: 4

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini başarılı buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 24,3’ü “Başarılı”, yüzde 60’ı ise “Başarısız” cevabı verdi

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