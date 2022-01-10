Son günlerin en kapsamlı seçim anketi: AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş var
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 2022 yılının ilk seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti'nin oylarında 10 puanlık düşüş var; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaderini ise kararsızlar belirleyecek.
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 28 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihleri arasında gündemdeki gelişmeler ve seçmen eğilimine dair ülke genelinde anket çalışması yaptı.
İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Trabzon, Bursa, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Erzurum, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan ankete, 1876 kişi katıldı. Ankete göre AK Parti’nin oylarında 10 puanlık düşüş var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise kararsızların oranı çok yüksek.
Katılımcılara ilk olarak “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüze 65,6’sı “Ekonomik Kriz/İşsizlik”, yüzde 12,5’i “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 9,9’u “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 5,6’sı “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüze 5,3’ü “Kürt Sorunu” yanıtı verdi
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini başarılı buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 24,3’ü “Başarılı”, yüzde 60’ı ise “Başarısız” cevabı verdi