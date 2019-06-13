Son İstanbul seçim anketi sonuçları açıklandı
23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Themis Araştırma firması tarafından son yapılan kamuoyu araştırma sonuçları açıklandı.
Themis Araştırma tarafından yapılan 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı. "Yüz yüze anket yöntemi" kullanılan araştırma 8 haziran - 12 Haziran 2019 tarihlerinde, İstanbul’un 23 ilçesinde son seçimde İstanbul seçim sonuçların veren ve yüksek oranda İstanbulu temsil kabiliyetine sahip mahallelerinde gerçekleştirildi ve anketin hata payı yüzde +/- 2,13 olarak hesaplandı.
23 Haziran seçimlerine yönelik araştırmada kararsızlar dağıtılmadan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 6,2 puan önünde görülürken, kararsız seçmenin oyları dağıtıldığında bu fark Ekrem İmamoğlu'nun lehine 7,7 puana yükseliyor.
Binali Yıldırım en çok oyu 35-44 yaş aralığından alırken, Ekrem İmamoğlu'nun en çok oyu 25-34 yaş aralığındaki seçmenden aldığı görülüyor.