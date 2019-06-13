Son İstanbul seçim anketi sonuçları açıklandı

Themis Araştırma tarafından yapılan 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı. "Yüz yüze anket yöntemi" kullanılan araştırma 8 haziran - 12 Haziran 2019 tarihlerinde, İstanbul’un 23 ilçesinde son seçimde İstanbul seçim sonuçların veren ve yüksek oranda İstanbulu temsil kabiliyetine sahip mahallelerinde gerçekleştirildi ve anketin hata payı yüzde +/- 2,13 olarak hesaplandı.