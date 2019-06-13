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  3. 13 Haziran 2019 12:25

Son İstanbul seçim anketi sonuçları açıklandı

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Themis Araştırma firması tarafından son yapılan kamuoyu araştırma sonuçları açıklandı.

Son İstanbul seçim anketi sonuçları açıklandı

Themis Araştırma tarafından yapılan 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı. "Yüz yüze anket yöntemi" kullanılan araştırma 8 haziran - 12 Haziran 2019 tarihlerinde, İstanbul’un 23 ilçesinde son seçimde İstanbul seçim sonuçların veren ve yüksek oranda İstanbulu temsil kabiliyetine sahip mahallelerinde gerçekleştirildi ve anketin hata payı yüzde +/- 2,13 olarak hesaplandı.

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Son İstanbul seçim anketi sonuçları açıklandı

23 Haziran seçimlerine yönelik araştırmada kararsızlar dağıtılmadan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 6,2 puan önünde görülürken, kararsız seçmenin oyları dağıtıldığında bu fark Ekrem İmamoğlu'nun lehine 7,7 puana yükseliyor.

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Son İstanbul seçim anketi sonuçları açıklandı

Binali Yıldırım en çok oyu 35-44 yaş aralığından alırken, Ekrem İmamoğlu'nun en çok oyu 25-34 yaş aralığındaki seçmenden aldığı görülüyor.

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Son İstanbul seçim anketi sonuçları açıklandı

Cinsiyete göre tercihlerde ise Binali Yıldırım en çok kadınların oyunu alırken, Ekrem İmamoğlu en çok oyu erkeklerden alıyor.

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