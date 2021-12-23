Son seçim anketi açıklandı: AK Parti + MHP ile CHP + İYİ Parti arasındaki oy farkı açılıyor
Area Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde vatandaşın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ve ekonomi yönetimine yönelik bakış açısıyla birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP ve Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ile İYİ Parti'nin son oy oranlarında da dikkat çeken değişiklikler var.
Area Araştırma'nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır'da gerçekleştirdiği ve 2 bin kişinin katıldığı "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmaları – 2021 Genel Değerlendirmesi" araştırması tamamlandı. Area Araştırma'nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır'da gerçekleştirdiği ve 2 bin kişinin katıldığı "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmaları – 2021 Genel Değerlendirmesi" araştırması tamamlandı.
Area Araştırma'nın 12 ilde yaptığı araştırmaya göre yurttaş; hükümetin ekonomi politikasını yüzde 70,1 oranında başarısız buluyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarısız bulanların oranı ise yüzde 55,3.
Anketin sonuçlarına göre, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı ise 3 puanın üzerine çıktı. İşte son seçim anketi...
Araştırmada "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtlar alındı:
Toplam seçmen üzerinden AKP: yüzde 24,7
Geçerli oylar üzerinden AKP: yüzde 30,5
Toplam seçmen üzerinden CHP: 22,0
Geçerli oylar üzerinden CHP: 27,2
Toplam seçmen üzerinden İYİ Parti: 12,8
Geçerli oylar üzerinden İYİ Parti: 15,8
Toplam seçmen üzerinden MHP: 7,3
Geçerli oylar üzerinden MHP: 9,0
AK Parti ve MHP'nin 2021 Yılı Oy Trendi