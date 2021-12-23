Son seçim anketi açıklandı: AK Parti + MHP ile CHP + İYİ Parti arasındaki oy farkı açılıyor

Area Araştırma'nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır'da gerçekleştirdiği ve 2 bin kişinin katıldığı "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmaları – 2021 Genel Değerlendirmesi" araştırması tamamlandı. Area Araştırma'nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır'da gerçekleştirdiği ve 2 bin kişinin katıldığı "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmaları – 2021 Genel Değerlendirmesi" araştırması tamamlandı.