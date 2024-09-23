Son seçim anketi açıklandı: CHP'den AK Parti'ye tarihi fark
AREA Araştırma, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Ankete göre CHP birinci parti olurken, kararsızların oranı dikkat çekti.
Erken seçim tartışmaları gündemde yerini korurken bir seçim anketi daha açıklandı. AREA Araştırma'nın anketinde CHP birinci parti olurken, AK Parti'de kan kaybının devam ettiği görüldü.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, AREA Araştırma’nın eylül ayı “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması- Eylül 2024” başlıklı anket sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı. Araştırma 16- 18 Eylül 2024 tarihleri arasında bölgeleme sistemine göre 26 ilde (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kastamonu, Samsun, Zonguldak, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin) kır-kent ayrımı gözetilerek 87 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 044 kişi ile CATI (Bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle gerçekleştirildi.
“Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?” Kararsızlar dağıtılmadan önce durum şöyle: “CHP 25.8, AK Parti 20.9, MHP 7.6, DEM 7.3, İYİ Parti 4, Zafer Partisi 3.2, Yeniden Refah Partisi 3, TİP 2.1, Diğer 0.9, Kararsız 25.2.”
AREA, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna “Kararsızım/ Hiçbiri” yanıtını veren yüzde 25. 2’lik seçmenin 2023 seçimlerinde hangi partiye oy verdiğini de ölçtü: AK Parti 5.2, MHP 1, CHP 1.6, İYİ Parti 3.3, Yeşil Sol Parti (DEM) 0.4, Diğer 0.5 ve oy vermeyen 13.3.