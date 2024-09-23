Son seçim anketi açıklandı: CHP'den AK Parti'ye tarihi fark

AREA, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna “Kararsızım/ Hiçbiri” yanıtını veren yüzde 25. 2’lik seçmenin 2023 seçimlerinde hangi partiye oy verdiğini de ölçtü: AK Parti 5.2, MHP 1, CHP 1.6, İYİ Parti 3.3, Yeşil Sol Parti (DEM) 0.4, Diğer 0.5 ve oy vermeyen 13.3.