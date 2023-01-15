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  4. Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı ''kalesi'' olan ilde eridi!

Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı ''kalesi'' olan ilde eridi!

ORC Araştırma, 2018'deki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yüzde 67.9 oy aldığı Kırıkkale'de yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı ''kalesi'' olan ilde eridi! - Resim: 1

ORC Araştırma şirketi, 10-12 Ocak tarihleri arasında toplam bin 145 kişiyle gerçekleştirildiği "Kırıkkale" anketinin sonuçlarını paylaştı. 2018'deki seçimlerinde AK Parti yüzde 43.7'yle sandıktan birinci çıkarken onu yüzde 24.2'yle MHP takip etmişti.

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Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı ''kalesi'' olan ilde eridi! - Resim: 2

ORC'nin son anketine göre, iktidar partisinin oyu, yüzde 38.8'e geriledi. İkinci parti ise yüzde 22,6 ile İYİ Parti oldu.

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Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı ''kalesi'' olan ilde eridi! - Resim: 3

Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten sonuçlar şu şekilde:

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Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı ''kalesi'' olan ilde eridi! - Resim: 4

AK Parti: Yüzde 36,8

İYİ Parti: Yüzde 22,6

CHP: Yüzde 18,9

MHP: Yüzde 15,5

Diğer: Yüzde 6,2

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