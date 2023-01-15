Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı ''kalesi'' olan ilde eridi!
ORC Araştırma, 2018'deki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yüzde 67.9 oy aldığı Kırıkkale'de yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.
ORC Araştırma şirketi, 10-12 Ocak tarihleri arasında toplam bin 145 kişiyle gerçekleştirildiği "Kırıkkale" anketinin sonuçlarını paylaştı. 2018'deki seçimlerinde AK Parti yüzde 43.7'yle sandıktan birinci çıkarken onu yüzde 24.2'yle MHP takip etmişti.
1 / 5
ORC'nin son anketine göre, iktidar partisinin oyu, yüzde 38.8'e geriledi. İkinci parti ise yüzde 22,6 ile İYİ Parti oldu.
2 / 5
Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten sonuçlar şu şekilde:
3 / 5
AK Parti: Yüzde 36,8
İYİ Parti: Yüzde 22,6
CHP: Yüzde 18,9
MHP: Yüzde 15,5
Diğer: Yüzde 6,2
4 / 5