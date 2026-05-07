Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan 3 muhtemel rakibinden sadece 1'ini geçebildi!
HBS Araştırma, Türkiye genelinde 4 bin seçmenle yüz yüze gerçekleştirdiği son Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçlarını paylaştı. Muhalefetin erken seçim baskısı sürerken ankette bir isim Recep Tayyip Erdoğan’a karşı çift haneli fark atmayı başardı. İşte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in Erdoğan karşısındaki oy oranları..
Türkiye bir yandan ekonomik gelişmeleri, diğer yandan muhalefetin erken seçim çağrılarını tartışırken, araştırma şirketlerinden gelen son veriler seçmenin nabzını ortaya koyuyor. HBS Araştırma, 4 bin seçmenle yaptığı dev anket çalışmasında, olası Cumhurbaşkanlığı eşleşmelerini vatandaşa sordu.
Araştırma, muhalefet adaylarının "ikinci tur" potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu gösterirken, seçim atmosferinin giderek ısınacağını da kanıtlamış oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erdoğan ile karşı karşıya geldiği senaryoda da muhalefetin üstünlüğü dikkat çekti. İkili arasındaki yarışta tablo şöyle şekillendi:
Ekrem İmamoğlu: %53,8
Recep Tayyip Erdoğan: %46,2
İmamoğlu’nun Erdoğan’a 7,6 puan fark atması, İstanbul seçimlerinin ardından genel siyaset profilindeki yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor.
Anketin en çok konuşulan başlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası eşleşmesi oldu. Ankete katılan seçmenlerin tercihleri sonucunda fark çift haneye ulaştı:
Mansur Yavaş: %54,9
Recep Tayyip Erdoğan: %45,1
Bu sonuçlara göre Mansur Yavaş, mevcut Cumhurbaşkanı karşısında 9,8 puanlık (yaklaşık 10 puan) net bir üstünlük sağlıyor.