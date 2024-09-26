Son seçim anketi açıklandı: Kararsızların kararı dikkat çekti

Katılımcılara, “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 27,9'u CHP’ye, yüzde 24,3'ü AK Parti’ye oy vereceklerini kaydetti.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce diğer partiler için çıkan sonuçlar şöyle: MHP: Yüzde 7,6 / İYİ Parti: Yüzde 3,2 / DEM Parti: Yüzde 7,7 / YRP: Yüzde 3 / Zafer Partisi: Yüzde 3,1 / TİP: Yüzde 1