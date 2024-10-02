Son seçim anketi açıklandı; oy oranları da tüm dengeler de değişti

Tüm partilerin barajı geçtiği ve bağımsız adayların da dikkate alındığı senaryo. Bu senaryoya göre CHP: 231 AK Parti :235 MHP: 35 IYI:9 ZFR:3 YRP:31 DEM: 43 Bağımsızlar ve Diğer Partiler 13 Milletvekilliği kazanır