Son seçim anketi açıklandı; oy oranları da tüm dengeler de değişti
Polimetre Araştırma şirketinin son genel seçim anketinde partilerin oy oranlarındaki değişim dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre bugün bir seçim olsa tüm dengeler değişiyor
2024 yerel seçimi, genel seçim olsaydı hangi parti, hangi seçim çevresinde, kaç milletvekili çıkartırdı sorusuna cevap arayan araştırma dikakt çeken sonuçlar ortaya çıktı. CHP'nin yüzde 34,5 oy aldığı AK Parti'nin de yüzde 32,5 oy aldığı senaryoda AKP Meclis'e CHP'den daha fazla milletvekili sokuyor.
Tüm partilerin barajı geçtiği ve bağımsız adayların da dikkate alındığı senaryo. Bu senaryoya göre CHP: 231 AK Parti :235 MHP: 35 IYI:9 ZFR:3 YRP:31 DEM: 43 Bağımsızlar ve Diğer Partiler 13 Milletvekilliği kazanır
Bu senaryoda CHP:251 AK Parti :311 MHP:38 milletvekilliği kazanır Bu Senaryoda Cumhur İttifakı CHP’den 98 milletvekili fazla çıkartır • AK Parti tek başına Mecliste çoğunluk sağlar
Bu senaryoda CHP:260 AKP:292 YRP:48 milletvekilliği kazanır. Bu Senaryoda Cumhur İttifakı (AK Parti ), CHP’den 32 milletvekili fazla çıkartır • YRP’nin desteğini alan parti Mecliste çoğunluk sağlar