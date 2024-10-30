Son seçim anketi açıklandı: Sonuçlar kafa kafaya

Son seçim anketi AREA Araştırma'dan geldi. Şirket ekim ayında yaptığı araştırmada katılımcılara ''Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusunu yöneltti. 26 ilde, 3700 kişi ile yüz yüze yapılan anketin sonuçları dikkat çekti. İşte partilerin son oy oranları...