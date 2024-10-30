Son seçim anketi açıklandı: Sonuçlar kafa kafaya
AREA Araştırma, ekim ayında yaptığı seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Son ankette kararsız seçmenlerin oranı dikkat çekti.
Son seçim anketi AREA Araştırma'dan geldi. Şirket ekim ayında yaptığı araştırmada katılımcılara ''Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusunu yöneltti. 26 ilde, 3700 kişi ile yüz yüze yapılan anketin sonuçları dikkat çekti. İşte partilerin son oy oranları...
1 / 11
Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,1
2 / 11
Diğer yüzde 1.7
3 / 11
Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 3,1
4 / 11