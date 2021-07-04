Son seçim anketi: Hem Erdoğan'ın hem Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
Son seçim anketi Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nden geldi. Anket sonuçlarına göre, AK Parti ve MHP'nin oy kaybettiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranında ise 13 puanlık düşüş dikkat çekti
Erken seçim tartışmaları sürerken anket şirketleri seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin son seçim anketi sonuçları yayımlandı.
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, seçmen eğilimini ölçmek amacıyla Türkiye genelinde 21-28 Haziran tarihleri arasında anket yaptı. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Antep, Kars, Mardin, Mersin, Urfa, Van, Antalya, Konya, Bursa, Muğla, Samsun ve Artvin'de yapılan anket kapsamında bin 8 kişi ile online ve telefonla üzerinden görüşme yapıldı.
Ankette katılımcılara yöneltilen sorular üç bölümden oluştu. Birinci bölümde araştırma grubunun sosyo-ekonomik durumlarını tespit edecek demografik sorular; ikinci bölümde Türkiye’nin öncelikli temel sorunlarına ve gündeme dair algıyı ölçmeye yarayacak sorular; üçüncü bölümde ise ittifaklara dair eğilim ile olası Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair oy verme tercihlerini ölçmeye yönelik sorular yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 54,6’sı kadın, yüzde 45,4’ü ise erkeklerden oluştu.
EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ
“Türkiye'nin en önemli 1’nci öncelikli sorunu nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 47,9’u “Ekonomik kriz/işsizlik”, yüzde 16,1’i “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 10,9’u “Hukuk sisteminin mevcut durumu”, yüzde 8,9’u “Demokrasinin olmayışı” ve yüzde7,2’si “Kürt Sorunu” şeklinde yanıt verdi.