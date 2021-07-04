Son seçim anketi: Hem Erdoğan'ın hem Cumhur İttifakı'nın oyları eridi

Ankette katılımcılara yöneltilen sorular üç bölümden oluştu. Birinci bölümde araştırma grubunun sosyo-ekonomik durumlarını tespit edecek demografik sorular; ikinci bölümde Türkiye’nin öncelikli temel sorunlarına ve gündeme dair algıyı ölçmeye yarayacak sorular; üçüncü bölümde ise ittifaklara dair eğilim ile olası Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair oy verme tercihlerini ölçmeye yönelik sorular yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 54,6’sı kadın, yüzde 45,4’ü ise erkeklerden oluştu.