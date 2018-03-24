Son seçim anketi sonuçları açıklandı

Optimar Araştırma şirketi, 26 ilde 1500 katılımcıyla yüz yüze görüşerek anket yaptı. Şirket, katılımcılara, ittifakı nasıl karşıladıklarından eski siyasilerden kimin dönmesini istediklerine ilişkin bir dizi soru sordu. Anketin ilginç sorusunu ise 'Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde (Erdoğan'a rakip olarak Abdullah Gül düşünülmüş) hangi adaya oy verecekleri oluşturdu.



