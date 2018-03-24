Son seçim anketi sonuçları açıklandı
Optimar Araştırma, son anket sonuçlarını açıkladı. Ankette Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı rakip olarak gösterilmesi dikkat çekti.
Yerel ve genel seçimlerin damga vuracağı 2019'un siyasi nabzı şimdiden ölçülmeye başlandı. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı ile birlikte girmeye hazırlandığı genel seçimler ile ilgili olarak yeni anket yayınlandı.
Optimar Araştırma şirketi, 26 ilde 1500 katılımcıyla yüz yüze görüşerek anket yaptı. Şirket, katılımcılara, ittifakı nasıl karşıladıklarından eski siyasilerden kimin dönmesini istediklerine ilişkin bir dizi soru sordu. Anketin ilginç sorusunu ise 'Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde (Erdoğan'a rakip olarak Abdullah Gül düşünülmüş) hangi adaya oy verecekleri oluşturdu.
8-14 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen ankete göre, yüzde 54'lük kesim, AK Parti ile MHP arasındaki cumhurbaşkanlığı seçimi ittifakını destekliyor. Olumsuz bakanların oranı ise yüzde 34 oldu.