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  3. 24 Mart 2018 09:36

Son seçim anketi sonuçları açıklandı

Optimar Araştırma, son anket sonuçlarını açıkladı. Ankette Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı rakip olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Son seçim anketi sonuçları açıklandı

Yerel ve genel seçimlerin damga vuracağı 2019'un siyasi nabzı şimdiden ölçülmeye başlandı. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı ile birlikte girmeye hazırlandığı genel seçimler ile ilgili olarak yeni anket yayınlandı.

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Son seçim anketi sonuçları açıklandı

Optimar Araştırma şirketi, 26 ilde 1500 katılımcıyla yüz yüze görüşerek anket yaptı. Şirket, katılımcılara, ittifakı nasıl karşıladıklarından eski siyasilerden kimin dönmesini istediklerine ilişkin bir dizi soru sordu. Anketin ilginç sorusunu ise 'Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde (Erdoğan'a rakip olarak Abdullah Gül düşünülmüş) hangi adaya oy verecekleri oluşturdu.

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Son seçim anketi sonuçları açıklandı

8-14 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen ankete göre, yüzde 54'lük kesim, AK Parti ile MHP arasındaki cumhurbaşkanlığı seçimi ittifakını destekliyor. Olumsuz bakanların oranı ise yüzde 34 oldu.

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Son seçim anketi sonuçları açıklandı

Söz konusu partilerin ittifakını 'Olumlu' bulan seçmen kitlesi oranları ise AK Parti; Yüzde 86,5, MHP; Yüzde 78,7, CHP; Yüzde 3,6, İyi Parti; Yüzde 25,9, HDP; Yüzde 9,7, diğer; Yüzde 25,0, kararsız; Yüzde 41,7 olarak belirlendi.

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