Avrasya'nın son anketinden ''Erdoğan'a hayır'' çıktı!

Araştırmanın sonuçlarına göre; "Bugün seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yanıtlayan yurttaşların yüzde 35'i AK Parti, yüzde 28.4'ü CHP, yüzde 12.4'ü İYİ Parti, yüzde 11.7'si HDP, yüzde 7.4'ü ise MHP'den yana tercihini kullanacağını belirtti.