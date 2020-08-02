Avrasya'nın son anketinden ''Erdoğan'a hayır'' çıktı!
Avrasya Araştırma tarafından yapılan son anket sonucu yayınlandı. Ankette katılımcılara "Ayasofya'nın açılması oy tercihinizi etkiledi mi" sorusunun yanı sıra "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, konuk olduğu Youtube kanalında "Siyasi Gündem" konulu araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Araştırmanın sonuçlarına göre; "Bugün seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yanıtlayan yurttaşların yüzde 35'i AK Parti, yüzde 28.4'ü CHP, yüzde 12.4'ü İYİ Parti, yüzde 11.7'si HDP, yüzde 7.4'ü ise MHP'den yana tercihini kullanacağını belirtti.
AYASOFYA'NIN AÇILMASI NE KADAR ETKİLİ OLDU?
Ayasofya'nın açılmasından sonra yapılan anket 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.