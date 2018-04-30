Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan yapılan çalışmada ise şu sonuçlar ortaya çıktı:



Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.11

CHP adayı: Yüzde 20.11

Meral Akşener: Yüzde 19.70

Selahattin Demirtaş: Yüzde 13.38

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 3.08