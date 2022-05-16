Son seçim anketinde dikkat çeken yüzde 8 detayı! İşte üç partinin 15 aydaki oy değişiklikleri

İşte 3 partideki oy değişiklikleri

AK Parti'nin, 2021'in Şubat ayında yüzde 36,8 oy oranı olduğu görülürken Mayıs 2022'de bu oran yüzde 28 olarak belirtildi.

Grafikteki en az değişim CHP'nin oylarında görüldü. Partinin Şubat 2021 yılı itibarıyla yüzde 22,3 olan oy oranı 1,8 puanlık artışla Mayıs 2022'de yüzde 24,1 oldu.