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Son seçim anketinde Erdoğan'ı üzecek sonuçlar

Özdemir Araştırma, temmuz ayında 31 ilde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanara oy vereceği parti ve adaylar soruldu.

Son seçim anketinde Erdoğan'ı üzecek sonuçlar - Resim: 1

Özdemir Araştırma, 7-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle yapılan çalışmada, 31 ilde 2 bin katılımcıyla görüşüldü.

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Son seçim anketinde Erdoğan'ı üzecek sonuçlar - Resim: 2

CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankete göre, siyasi partilerin oy oranlarında dikkat çeken değişiklikler yaşandı. CHP, yüzde 32,9 ile birinci parti konumuna yükselirken, AK Parti’nin oy oranı yüzde 31,1 olarak ölçüldü. Böylece iki parti arasındaki fark 1,8 puana çıktı.

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Son seçim anketinde Erdoğan'ı üzecek sonuçlar - Resim: 3

"ERDOĞAN'A OY VERMEM" DİYENLERİN ORANI DAHA FAZLA

Ankette, katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verip vermeyecekleri de soruldu.

Cevaplar şöyle oldu:

"Oy verebilirim" diyenler: %41,8
"Kesinlikle oy vermem" diyenler: %58,2

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Son seçim anketinde Erdoğan'ı üzecek sonuçlar - Resim: 4

Hatırlanacağı üzere, Erdoğan 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda %52,18 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti. Aradan geçen iki yılın ardından, Erdoğan’a verilen desteğin %10,38 oranında azaldığı gözlemlendi.

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