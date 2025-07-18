Son seçim anketinde Erdoğan'ı üzecek sonuçlar
Özdemir Araştırma, temmuz ayında 31 ilde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanara oy vereceği parti ve adaylar soruldu.
Özdemir Araştırma, 7-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle yapılan çalışmada, 31 ilde 2 bin katılımcıyla görüşüldü.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Ankete göre, siyasi partilerin oy oranlarında dikkat çeken değişiklikler yaşandı. CHP, yüzde 32,9 ile birinci parti konumuna yükselirken, AK Parti’nin oy oranı yüzde 31,1 olarak ölçüldü. Böylece iki parti arasındaki fark 1,8 puana çıktı.
"ERDOĞAN'A OY VERMEM" DİYENLERİN ORANI DAHA FAZLA
Ankette, katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verip vermeyecekleri de soruldu.
Cevaplar şöyle oldu:
"Oy verebilirim" diyenler: %41,8
"Kesinlikle oy vermem" diyenler: %58,2
Hatırlanacağı üzere, Erdoğan 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda %52,18 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti. Aradan geçen iki yılın ardından, Erdoğan’a verilen desteğin %10,38 oranında azaldığı gözlemlendi.