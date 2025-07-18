Son seçim anketinde Erdoğan'ı üzecek sonuçlar

CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankete göre, siyasi partilerin oy oranlarında dikkat çeken değişiklikler yaşandı. CHP, yüzde 32,9 ile birinci parti konumuna yükselirken, AK Parti’nin oy oranı yüzde 31,1 olarak ölçüldü. Böylece iki parti arasındaki fark 1,8 puana çıktı.