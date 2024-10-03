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Son seçim anketinde sürpriz sonuç: AK Parti öne geçti

ORC Araştırma'nın yaptığı ankete göre, son anketlerde geriye düşen AK Parti'nin oy oranı yeniden yükselişe geçti.

Son seçim anketinde sürpriz sonuç: AK Parti öne geçti - Resim: 1

Muhalefet erken seçim için bastırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor. Erken seçim tartışmaları sürerken kamuoyu araştırma şirketleri halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. 

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Son seçim anketinde sürpriz sonuç: AK Parti öne geçti - Resim: 2

Son olarak ORC Araştırma, eylül ayında 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

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Son seçim anketinde sürpriz sonuç: AK Parti öne geçti - Resim: 3

Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

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Son seçim anketinde sürpriz sonuç: AK Parti öne geçti - Resim: 4

Anketin sonuçları ise şöyle:

AK Parti: Yüzde 30,9

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