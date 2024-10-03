Son seçim anketinde sürpriz sonuç: AK Parti öne geçti
ORC Araştırma'nın yaptığı ankete göre, son anketlerde geriye düşen AK Parti'nin oy oranı yeniden yükselişe geçti.
Muhalefet erken seçim için bastırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor. Erken seçim tartışmaları sürerken kamuoyu araştırma şirketleri halkın nabzını yoklamaya devam ediyor.
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Son olarak ORC Araştırma, eylül ayında 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
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Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
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Anketin sonuçları ise şöyle:
AK Parti: Yüzde 30,9
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