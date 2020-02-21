Polimetre son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Polimetre son kamuoyu araştırmasının sonucunu açıkladı. Polimetre'nin son seçim anketine göre AK Parti'nin oyları yüzde 30'a geriledi. İşte Polimetre tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları
Siyasal veri analizi kuruluşu Polimetre, Bugün (2020 Şubat) yapılacak bir Milletvekili Genel Seçiminde siyasi partilerin beklenen oy oranlarının 2018-Haziran Genel Seçiminde aldıkları oy oranlarıyla karşılaştırıldığı “Bugün Seçim Olsa Siyasi Partilerin Oy Oranları’ çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Polimetre'nin anket analizinde şu ayrıntılar yer aldı:
Bugün (2020-Şubat), 2018-Haziran Genel Seçim sonuçlarına göre AK Parti ve MHP oylarında azalma, diğer partilerin oylarında artış hesaplanmaktadır.
Yeni Partilerden en fazla oy kaybı yüzde 7.3 ile AK Parti ve yüzde 1 ile MHP’de gerçekleşiyor.
Yeni Partilere, CHP’den yüzde 0.6, İYİ Parti’den yüzde 0.4 ve HDP’den yüzde 0.3 oranında oy geçişi hesaplandı.
Yine aynı dönemde CHP, HDP ve İYİ Parti oylarında artış, AKP ve MHP oylarında azalış oldu.
Bugün (2020-Şubat) Genel Seçim olsa, AK Parti oy oranı %30.0 olmakla birlikte hala birinci partidir.
CHP’nin oy oranı 2018-Haziran Genel Seçiminden bugüne Türkiye genelinde, yüzde 2.5 arttı.