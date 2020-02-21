Polimetre son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

Polimetre'nin anket analizinde şu ayrıntılar yer aldı:

Bugün (2020-Şubat), 2018-Haziran Genel Seçim sonuçlarına göre AK Parti ve MHP oylarında azalma, diğer partilerin oylarında artış hesaplanmaktadır.

Yeni Partilerden en fazla oy kaybı yüzde 7.3 ile AK Parti ve yüzde 1 ile MHP’de gerçekleşiyor.

Yeni Partilere, CHP’den yüzde 0.6, İYİ Parti’den yüzde 0.4 ve HDP’den yüzde 0.3 oranında oy geçişi hesaplandı.

Yine aynı dönemde CHP, HDP ve İYİ Parti oylarında artış, AKP ve MHP oylarında azalış oldu.

