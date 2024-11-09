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Son seçimi bilen anket firması açıkladı: Birinci parti değişti, iki partinin oyları eridi

Son seçim sonucu doğru tahmin eden Özdemir Araştırma, 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Son seçimi bilen anket firması açıkladı: Birinci parti değişti, iki partinin oyları eridi - Resim: 1

Muhalefet kanadından erken seçim çağrıları gelmeye devam ederken araştırma şirketleri de kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor. 

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Son seçimi bilen anket firması açıkladı: Birinci parti değişti, iki partinin oyları eridi - Resim: 2

Son seçim sonucu doğru tahmin eden Özdemir Araştırma, yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre CHP birinci parti konumunda.

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Son seçimi bilen anket firması açıkladı: Birinci parti değişti, iki partinin oyları eridi - Resim: 3

Özdemir Araştırma, 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

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Son seçimi bilen anket firması açıkladı: Birinci parti değişti, iki partinin oyları eridi - Resim: 4

Ankete göre, CHP yüzde 30,7 oy oranıyla birinci parti konumunda yer alırken, AK Parti ise yüzde 27,4 oy aldı.

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