Son seçimi bilen anket firması açıkladı: Birinci parti değişti, iki partinin oyları eridi
Son seçim sonucu doğru tahmin eden Özdemir Araştırma, 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
Muhalefet kanadından erken seçim çağrıları gelmeye devam ederken araştırma şirketleri de kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor.
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Son seçim sonucu doğru tahmin eden Özdemir Araştırma, yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre CHP birinci parti konumunda.
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Özdemir Araştırma, 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
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Ankete göre, CHP yüzde 30,7 oy oranıyla birinci parti konumunda yer alırken, AK Parti ise yüzde 27,4 oy aldı.
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