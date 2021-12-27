Son seçimi bilen ORC'nden bomba anket: İşte 2021'in enleri...
Son seçimi en doğru bilen ORC Araştırma Anket Şirketi, 2021 yılının siyasetteki enlerini açıkladı.
Son seçimi en doğru bilen ORC Araştırma Anket Şirketi, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı.
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ORC Araştırma Şirketi 2021 yılına ait araştırma sonuçlarının analizlerini paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlandığı AK Parti, CHP ve İYİ Parti anket sonuçları analiz sonuçlarının ardından en başarılı milletvekilleri ve yerel yöneticiler anketini açıkladı.
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Araştırmada en başarılı milletvekilleri, en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı .
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