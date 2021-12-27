Son seçimi bilen ORC'nden bomba anket: İşte 2021'in enleri...

Son seçimi en doğru bilen ORC Araştırma Anket Şirketi, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı.