Son seçimleri bilen firma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarını bire bir doğru tahmin eden Themis Araştırma, 2022 Temmuz ayının yılının ilk seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
23 Haziran 2019 tarihinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu bire bir doğru tahmin eden Koray Yücel'in sahibi olduğu Themis Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırma anket sonuçlarını yayınladı.
Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy oranı bakımından kan kaybetmeye devam ediyor ve tarihinin en düşük düzeyinde seyrediyor. Her ne kadar kararsızlar geleneksel şekilde oransal dağıtıldığında %35 lik oy oranına ulaşıyor gibi gözükse de, kararsızlar ve söylemeyenler tek tek sorgulandığında bu iki gruptan eser derecede oy aldıkları gözleniyor.
BUGÜN BİR GENEL SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ ?
Bugün seçim olsa kararsızım diyenlerin %16.9’u, Oy kullanmayacağım diyenlerin %26.5’i son genel seçimlerde AK Parti seçmeniymiş. Başta CHP olmak üzere millet ittifakını oluşturan muhalefet partileri, her türlü siyasi görüşü temsil etme iddiasında olmalarına rağmen, AK Parti ve MHP nin kaybettiği oyları toplayabilmek için gerekli atılımı yapamıyor.