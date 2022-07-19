Son seçimleri bilen firma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy oranı bakımından kan kaybetmeye devam ediyor ve tarihinin en düşük düzeyinde seyrediyor. Her ne kadar kararsızlar geleneksel şekilde oransal dağıtıldığında %35 lik oy oranına ulaşıyor gibi gözükse de, kararsızlar ve söylemeyenler tek tek sorgulandığında bu iki gruptan eser derecede oy aldıkları gözleniyor.