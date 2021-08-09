Son veriler İsrail'den geldi: İşte aşı olan ve olmayanlar arasındaki fark

60 YAŞ ÜSTÜNDE DRAMATİK SONUÇ

Ağır vaka oranı 60 yaş üstü aşı yaptırmayanlar arasında 100 bin kişide 85.6 olarak kayıtlara girerken, bu oran iki doz aşısını olan 60 yaş üstü İsrail vatandaşlarında 16.3 oldu. Bu tablo, aşı olmayanların aşı olanlara göre Covid-19'u ağır geçirme olasılığının beş kat daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.